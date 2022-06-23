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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин.

ЦБ: $ 53.3578   +0.08 € 55.9886   +0.16 ММВБ: $ 53.2100   +0.06 € 55.9800   -0.45
Источник: © РИА Новости

Также резиденты могут зачислять на свои иностранные счета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария или банка, а также иной зарубежной организации финансового рынка.

«Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации», — уточнил Минфин.

Власти с 1 марта запретили зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Тогда ЦБ пояснил, что для зачисления таких средств от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Минфине.

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