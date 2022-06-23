Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

Также резиденты могут зачислять на свои иностранные счета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария или банка, а также иной зарубежной организации финансового рынка.
«Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации», — уточнил Минфин.
Власти с 1 марта запретили зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Тогда ЦБ пояснил, что для зачисления таких средств от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Минфине.