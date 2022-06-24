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12:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ломбарды увязли в золоте. Невостребованные залоги могут довести рынок до убытков

Несмотря на успешный за счет рекордных цен на золото первый квартал, во втором квартале и далее рынок ломбардов опасается убытков, которые не удастся нивелировать даже за счет значительного притока клиентов. До 95% залогов в ломбардах приходится на золото, при этом порядка 25% залогов остаются невостребованными. Ломбардам приходится реализовывать их самостоятельно, причем уже при значительно снизившихся ценах на золото. Все это вкупе с трудностями в получении фондирования может привести к сокращению числа участников рынка, что снизит доступность легальных доступных заемных ресурсов в регионах на фоне роста безработицы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первый квартал рынок ломбардов прошел позитивно (совокупный портфель отрасли вырос на 10%, до 48,5 млрд руб.), однако уже итоги апреля-июня будут для сегмента «непредсказуемыми». К таким выводам пришли участники V Конгресса ломбардов. Волатильность в сегменте приведет к усилению тренда по уходу мелких игроков. По состоянию на 22 июня в реестре Банка России состояли 2096 ломбардов, в начале года их было почти на 6% больше.

Проблемой станут трудности при распродаже невостребованного золота, которое граждане принесли в ломбарды в марте, на пиковых ценах, которые сейчас упали в среднем на 40%. Еще одним негативным моментом для отрасли станет отмена послаблений по применению ограничений по полной стоимости кредита (ПСК) — им придется снижать ставки. Все это может привести к убыткам даже для крупнейших игроков сегмента.

Опрошенные участники рынка и эксперты смотрят на перспективы рынка ломбардов с опасениями, ожидая падения портфеля и маржинальности, несмотря на консолидацию и традиционный в кризис приток клиентов.

«Цены на золото (именно на золото приходится до 95% залогов, оставленных в ломбардах.— “Ъ”) коррелируют с курсами валют и за последние три месяца снизились на 40%. Поэтому, несмотря на прирост количества клиентов, кредитный портфель ломбардов в рублях снижается», — говорит совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов.

Если ЦБ не пролонгирует мораторий на ограничение ПСК, ломбарды столкнутся с существенным снижением доходности, а малые ломбарды могут и вовсе покинуть рынок, опасается председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. «Ломбарды будут выдавать займы под максимальный процент, который был зафиксирован в первом квартале и не учитывает текущую ситуацию (данные для расчета ПСК второго квартала 2022 года будут использованы для ограничения в четвертом квартале 2022 года), — поясняет он.— Что касается убытков, которые отрасль несет уже сейчас, при реализации невостребованных, их величина может составить порядка 2,5 млрд руб. в месяц».

По статистике, около 50% невостребованных залогов реализуются на витринах ломбардов. Остальное — через специализированные компании, занимающиеся поставкой золота через аффинажные заводы в банки и ювелирным производителям. По оценкам гендиректора сети ломбардов «Фианит» Станислава Боронина, с начала года цены на золото упали более чем на 40%. Если такой тренд продолжится, то уже третий квартал будет для отрасли убыточным. Денежный оборот в сегменте постоянно снижается и это на фоне постоянного роста операционных расходов, описывает ситуацию он.

Такие тренды одновременно с отсутствием возможности оперативного фондирования для малых участников рынка могут существенно повлиять на доступность легальных финансовых инструментов в удаленных регионах, предостерегает Лазутин.

При этом спрос на услуги ломбардов продолжает увеличиваться, особенно активно он будет расти с сентября, когда усилится рост безработицы и закончится сезон сельскохозяйственных работ, полагают в НОЛ. При этом небольшие игроки будут лишены традиционного способа «спасения» — продажи портфеля, добавляет Боронин, сейчас к портфелям применяется существенный дисконт.

Приведет в ломбарды новых клиентов и ужесточение скоринга банками и МФО, согласен старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. И в условиях жесткой конкуренции за них не стоит ожидать, что ломбарды будут значительно поднимать стоимость займов, даже если ограничения на ПСК будут отменены, полагает эксперт.

Полина Трифонова

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