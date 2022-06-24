Продавцы пожаловались в ФАС на политику маркетплейсов

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо «Опоры России» в ФАС с просьбой разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учетом антимонопольного законодательства. Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, в то время как закон о защите конкуренции запрещает координацию экономической деятельности, если она приводит к установлению или поддержанию скидок, говорится в обращении. В ФАС подтвердили «Ъ» получение письма, пообещав рассмотреть его.
В качестве меры понуждения «Опора России» называет увеличение комиссии за работу на площадках до 10% для продавцов, отказывающихся участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счет.
Такой политики придерживается Wildberries, снижая комиссию (ее средний размер 12%), для участников акции, приводит пример CEO goOMNI Ефим Алдухов.
По идее, продолжает он, маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего зачастую не происходит.
Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов тоже считает сложившуюся практику «недобросовестной»:
С этим сталкиваются и производители продуктов питания, что ущемляет права поставщиков и негативно сказывается на экономике продаж через онлайн-канал.
Политика маркетплейсов, поясняет Алдухов, не позволяет предпринимателям увеличивать цены: при расчете рекомендованной скидки Wildberries часто использует среднюю стоимость товара за предыдущий месяц.
В Wildberries говорят, что продавцы сами принимают решение об участии в акциях и сами устанавливают цены на товары.
Платформа берет на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon заявили, что никаких ограничений сервис не устанавливает. Ефим Алдухов подтверждает, что политика других маркетплейсов мягче, но давление одного игрока косвенно влияет на других:
Если цены продавца на Ozon будут выше, чем на других площадках, более чем на 15−20%, он рискует лишиться, например, премиальных товаров, что приведет в целом к снижению продаж маркетплейса на 20−30%
Сотрудничество с интернет-площадками важно для продавцов: по данным Infoline, в 2021 году они сформировали 3,4% оборота всего российского рынка розничной торговли, это сопоставимо с показателем ярмарок и рынков — 4,6%. Отдельные игроки сегмента не занимают доминирующего положения, но могут выступать иногда критически значимым каналом продаж, говорит управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик. Он обращает внимание на то, что «пятый антимонопольный пакет», положения которого затрагивают, в частности, работу интернет-площадок, до сих пор не принят. По его словам, подписанные на прошлой неделе «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» не имеют под собой нормативной базы и стали компромиссом.
достиг оборот онлайн-торговли в РФ, по данным Data Insight
Если маркетплейс требует устанавливать скидки, то площадка непосредственно влияет на цены, констатирует управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Такие действия, по его мнению, могут быть приравнены к созданию вертикального картеля, поэтому появляются основания для привлечения его участников и координатора к ответственности. Участие в картеле предполагает оборотный штраф в размере 1−15% выручки, полученной в результате продажи товаров с нарушением, напоминает он. Но эксперт обращает внимание, что требования маркетплейсов участвовать в акциях вряд ли формализованы: «Скорее всего, это выглядит как добровольное решение продавца».
Для квалификации действий в качестве нарушения ФАС необходимо доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что последний против них возражал, указывая на невыгодность, перечисляет партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Сделать это может быть непросто: «У маркетплейсов могут быть свои аргументы, например, обеспечение доступности товаров для потребителей в условиях роста цен».
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев
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