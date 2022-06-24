«Сбер» вводит комиссию за переводы через приложения других банков

Комиссия составит 1,25% от суммы перевода, минимальная сумма равна 30 рублям, максимальная — 150 рублям.
«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в “Сбербанк Онлайн”, но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», — сообщил банк.
В «Сбере» подчеркнули, что пользователям по-прежнему можно переводить бесплатно до 50 тыс. рублей в месяц другим клиентам банка через приложение. Также кредитное учреждение позволяет переводить до 100 тыс. рублей клиентам других банков через систему быстрых платежей.
Ранее 9 июня «Тинькофф» сделал платным обслуживание валютных счетов. С 23 июня комиссия составляет 1% от остатка на счете при балансе свыше 10 тыс. условных единиц. Банк объяснил такое решение ненадежностью зарубежных партнеров.
Первоначально минимальная сумма, с которой берется комиссия, составляла 1 тыс. у. е. Она была повышена 16 июня, после того как Банк России заявил, что проверит сообщения о комиссии за обслуживание счетов в валюте.