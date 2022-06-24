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15:24 (мск), источник: Ведомости

«Связной» опроверг информацию об импорте техники и электроники в Россию

Компания «Связной» не является импортером техники и электроники в Россию, она закупает товар у дистрибуторов и поставщиков в соответствии с законодательством РФ, сообщила пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«На фоне информации, распространившейся в СМИ, “Связной” официально сообщает, что не является импортером техники и электроники в Россию. Компания “Связной” пополняет товарные запасы путем закупки стока, доступного на территории Российской Федерации у дистрибуторов и поставщиков — партнеров сети», — заявили в компании.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на представителя компании, что «Связной» начал ввозить в Россию с помощью параллельного импорта смартфоны Samsung, новые модели iPhone, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и др. В компании отметили, что большая часть этих устройств будет на 10−20% дороже аналогов, импортированных в Россию до начала спецоперации.

Также там рассказали, что предоставляют на ввезенную технику официальную гарантию и сервисное обслуживание. Президент «Связного» Алексей Вуколов заявил, что докризисных запасов техники в целом на рынке хватит на 2−3 месяца.

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