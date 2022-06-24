Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям на 8,5 млрд рублей

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году… в сумме 8,5 млрд руб. (эквивалент 159,4 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО “Национальный расчетный депозитарий”)», — сообщается в пресс-релизе министерства.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, отметили в ведомстве.
Вчера Минфин объявил о первом исполнении обязательств по выплате купонного дохода по еврооблигациям, также произведенном по новой схеме. Она предполагает осуществление трансакций в сумме, «эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ в день, когда РФ был произведен платеж центральному депозитарию». Соответствующий указ на этой неделе подписал Владимир Путин. В связи с тем, что Минфин США в конце мая отказался от продления лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг, платить в валюте больше невозможно.