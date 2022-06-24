Минтранс отверг опасения ICAO из-за двойной регистрации самолетов

Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов.
«Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой “двойной” регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что на сегодняшний день в РФ есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Данную работу могут проводить 11 организаций, располагающих достаточным количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности. У компаний имеются необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование.
«Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — добавляет министерство.