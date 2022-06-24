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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

Минтранс отверг опасения ICAO из-за двойной регистрации самолетов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минтранс РФ не подтверждает опасения международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов в России, есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности, говорится в заявлении ведомства.

Источник: © РИА Новости

Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов.

Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

«Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой “двойной” регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день в РФ есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Данную работу могут проводить 11 организаций, располагающих достаточным количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности. У компаний имеются необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование.

Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее.

«Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — добавляет министерство.

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