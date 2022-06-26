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Спецоперация на Украине
08:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Менее 3% компаний Японии ушли из России

Лишь 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за военной операции на Украине. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.

Источник: AP 2022

В докладе отмечается, что в случае Японии доля решивших покинуть российский рынок компаний — самая низкая среди стран «большой семерки» (G7). Большая доля компаний, решивших уйти из России, в Британии — 48%. В Италии, как и в Японии, бизнес не спешит покидать российский рынок — там доля таких компаний составляет 5%.

Как сообщает Kyodo, японские компании занимают осторожную позицию, так как хотят продолжить работать в России. Кроме того, многие организации не обладали планом действий на случай необходимости покинуть Россию, отмечает Kyodo.

Сейчас из России временно ушли Toyota, Nissan и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.

В ответ на военную операцию России на Украине Япония, в частности, заморозила активы ВЭБ. РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия», а также ужесточила выдачу разрешений на экспорт в РФ полупроводников и «другой схожей продукции». 7 июня японские власти ввели санкции против Россельхозбанка и МКБ и объявили о запрете на экспорт товаров в РФ. Россия в тот же день приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

Анастасия Ларина

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