Мошенники предлагают работу от имени AliExpress

Соискатель должен открыть личный кабинет на стороннем — на самом деле фишинговом — сайте (в каких-то случаях с логотипом AliExpress, в каких-то без) и перевести туда 500 рублей. После этого он получает список товаров, которые должен купить на эти деньги — это нужно якобы для раскрутки продавцов на маркетплейсе. «Работодатели» обещают вернуть эти деньги и заплатить 4% комиссии от стоимости «покупки» — и на первый раз средства действительно возвращают, рассказывает собеседник «Известий».
«После этого мошенники предлагают увеличить баланс, чтобы восполнить разрыв, ведь деньги всё равно вернутся, убеждают они жертв. После этого, естественно, никакого возврата не происходит, и злоумышленники исчезают», — рассказывает сотрудник компании-партнера ритейлеров.
В AliExpress знают о сложившейся ситуации — маркетплейс не имеет отношения к подобным «схемам продвижения» и уже заявил в полицию, сообщили «Известиям» в компании.
Схема, хотя и выглядит сложной, в основе своей довольно проста: заплатить небольшую сумму денег сейчас, чтобы в перспективе заработать в разы больше, отмечает контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.
«Это стандартный прием социальной инженерии, получивший распространение в условиях повсеместно проникающего интернета и растущей популярности удаленной работы», — пояснила она.
По данным RTM Group, в 2021 году в РФ было зарегистрировано 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше, чем в 2020-м. Более 249 тыс. заявлений о преступлениях было связано с мошенничеством — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали эксперты.