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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заявления о «дефолте» России подрывают репутацию контрагентов Москвы, это попытка намеренно спровоцировать коллапс мировой финансовой системы, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Источник: Reuters

«Дефолт Российской Федерации, объявляемый отдельно взятым информационным агентством Запада — явление беспрецедентное в истории не только мировых финансов, а и человечества в целом. И по форме, и по содержанию. Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов», — сказал политик.

И если в этом случае и разрушается репутация ответственного и надёжного партнера, «то совершенно точно не Российской Федерации, а ее контрагентов», отметил Косачев.

По мнению главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, требуется всерьез принудить виновных «полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки».

«Ответные меры РФ необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, справедливыми и доходчивыми. При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно», — заявил политик.

Американское агентство Блумберг утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел «дефолт» — впервые с 1918 года.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Агентство объясняет «дефолт» как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что «дефолт» пока носит «в основном символический характер и мало что значит для россиян».

При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.

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