В Совфеде прокомментировали сообщения западных СМИ о дефолте России

«Дефолт Российской Федерации, объявляемый отдельно взятым информационным агентством Запада — явление беспрецедентное в истории не только мировых финансов, а и человечества в целом. И по форме, и по содержанию. Когда финансовые операции блокируются не в силу неплатежеспособности несущей соответствующие обязательства стороны, а в силу чисто политических соображений иных сторон, контролирующих финансовые потоки Запада, речь не о дефолте нашей страны, а о рукотворном, искусственном коллапсе системы международных финансовых взаиморасчетов», — сказал политик.
И если в этом случае и разрушается репутация ответственного и надёжного партнера, «то совершенно точно не Российской Федерации, а ее контрагентов», отметил Косачев.
По мнению главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, требуется всерьез принудить виновных «полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки».
«Ответные меры РФ необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, справедливыми и доходчивыми. При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно», — заявил политик.
Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
При этом президент России Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа «И» в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.