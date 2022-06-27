14:23 (мск), источник: ТАСС
IKEA начала распродажу товаров среди сотрудников
Через несколько дней товары станут доступны покупателям на сайте IKEA.ru.
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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания IKEA, объявившая о сокращении бизнеса в России, начала распродажу товаров со склада среди сотрудников, через несколько дней она начнется для всех на сайте IKEA. Об этом говорится в сообщении на сайте.
«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут», — говорится в сообщении.
15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в России. Тогда же компания заявила о намерении распродать остатки продукции.