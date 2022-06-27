Лидеры G7 собрались на саммит на юге ГерманииОсновными темами стали Украина и санкции против России
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
14:23 (мск), источник: ТАСС

IKEA начала распродажу товаров среди сотрудников

Через несколько дней товары станут доступны покупателям на сайте IKEA.ru.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания IKEA, объявившая о сокращении бизнеса в России, начала распродажу товаров со склада среди сотрудников, через несколько дней она начнется для всех на сайте IKEA. Об этом говорится в сообщении на сайте.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в России. Тогда же компания заявила о намерении распродать остатки продукции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Тем удивительнее, что именно эти две страны заняли крайне враждебную позицию по отношению к России"
Что на самом деле объединяет Россию?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь