Минфин ответил на сообщение о «дефолте» России по евробондам

В министерстве рассказали, что платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — в тот же день получил деньги и своевременно передал их системе «Евроклир» для перечисления инвесторам. 24 мая прошли операции в отношении платежа в долларах, а 25 мая — в евро.
«Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая) довести деньги до конечных получателей, не совершили для этого необходимых действий», — заявили в Минфине.
В пресс-службе отметили, что все участники рынка заранее знали об истечении срока действия лицензии, но не перечислили деньги инвесторам.
Накануне Bloomberg сообщил, что в России 27 июня произойдет «дефолт» по суверенному — 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не согласен с этой информацией и считает информацию о «дефолте» неправомерной.
Ранее минфин США отказался продлевать лицензию, с помощью которой Минфин России мог обслуживать суверенный долг страны. После этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство будет исполнять обязательства РФ по евробондам в рублях. Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.
После подписания указа Минфин сообщал о двух выплатах по госдолгу по новой схеме: 23 июня был выплачен купон по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня — купон по бумагам со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.