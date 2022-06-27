G7 заявила о намерении сократить доходы России от продажи золота

«Большая семерка» будет отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота, говорится в совместном заявлении лидеров стран-участниц.
«Мы будем продолжать изучать новые пути для изоляции России от участия в мировых рынках и для пресечения уклонения [от санкций]. Мы решительно настроены сократить доходы России, в том числе от золота. Мы также будем продолжать бороться с уклонением [от санкций] и деятельностью по их восполнению», — говорится в документе.
Помимо этого в «Большой семерке» намерены продолжать вводить «адресные санкции» против России. «Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным производствам, сервисам и технологиям, производимым нашими экономиками, в частности к тем, которые поддерживают российскую промышленную базу [производства] вооружений и сектор технологий», — сказано в заявлении.
Россия — один из крупнейших экспортеров золота. По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого объема, или 302,2 т, пошло на экспорт, который принес $17,4 млрд, согласно статистике ФТС.
Накануне, 26 июня, президент США Джо Байден сообщил, что «Большая семерка» (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Соединенные Штаты, Францию и Японию) запретит импорт российского золота.
В Кремле, говоря об угрозе блокировки импорта золота из России, отметили, что «рынок драгоценных металлов достаточно большой, объемный и очень разнообразный», передает «РИА Новости». И, как и с другими товарами, если «один рынок теряет свою привлекательность» в связи с незаконными решениями, происходит «переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.