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17:17 (мск), источник: © РИА Новости

Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего производства, делают это за деньги и по всему миру, заявил президент Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании занимались привлечением руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для «проталкивания» своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — обратил внимание Путин.

Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверке.

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