Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в России

Во время встречи с главой государства директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что зарубежные фармкомпании занимались привлечением руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для «проталкивания» своих препаратов за вознаграждение. По одной из схем, речь идет о 500 миллионах, добавил он.
«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — обратил внимание Путин.
Чиханчин, в свою очередь, отметил необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкционного давления и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверке.