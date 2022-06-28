«Газпром» возобновил поставки по «Турецкому потоку»

«Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — говорится в заявлении.
Газопровод с 21 июня был закрыт на плановое техобслуживание при согласовании со всеми заинтересованными сторонами.
«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда «кубов» ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.