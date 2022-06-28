Власти пытаются ограничить отток авиакадров за рубеж

Как выяснил «Ъ», российские пилоты испытывают сложности при подтверждении своих удостоверений по запросу иностранных авиавластей и перевозчиков для работы в других странах. О том, что Росавиация в ходе стандартной процедуры проверки по просьбе будущего работодателя не дает данные о дате выдачи пилотского удостоверения и его актуальности, «Ъ» сообщили пять источников в отрасли. Как рассказал один из них, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давал ответа.
По разным данным, из России не смогли уехать от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов.
Все источники «Ъ» говорят, что большинство пытались трудоустроиться в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Камбоджу и Малайзию) и Турцию. Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук утверждает, что с конца февраля до середины июня иностранные авиавласти прислали около 600 запросов с просьбой подтвердить информацию, и российский регулятор это сделал. Но реально трудоустроились пока около сотни пилотов.
О примере успешного трудоустройства «Ъ» рассказал другой источник в отрасли, по словам которого S7 направила около 20 пилотов в ОАЭ на три месяца. В компании уточнили, что «несколько» пилотов проработают в ОАЭ до сентября по срочному контракту с AirArabia: «Такое партнерство позволяет нашим сотрудникам практиковать английский язык, перенять ценный опыт коллег и поделиться своим профессиональным опытом».
В Минтрансе и Росавиации «Ъ» не ответили. В программе развития авиаотрасли до 2030 года говорится, что в месяц министерство получало около 70 обращений от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификаты специалистов: «Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем».
Ежегодно по состоянию здоровья, говорится в программе, летный состав покидает в среднем 300 человек.
Кроме того, часть выходит на пенсию: более 5,6 тыс. человек из 15 тыс. коммерческих пилотов в РФ — в возрасте 50−59 лет.
Ряд собеседников «Ъ» в отрасли отмечают, что Росавиация с 2016 года до начала пандемии уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей»: в тот момент перевозки в РФ активно росли, и авиакомпании из-за дефицита кадров искали пилотов в других странах. По их мнению, опасения Минтранса по поводу нехватки кадров могут объясняться риском сорвать выполнение поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 млн пассажиров.
При подозрении, что отказ в трудоустройстве стал результатом халатного отношения регулятора к служебным обязанностям, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, «вполне можно жаловаться в Минтранс», а если это не приносит эффекта — в прокуратуру. «Но если это результат исполнения неких новых регламентов или инструкций, на основании которых Росавиация не передает данные о пилотах своим зарубежным коллегам, то жалобы эти вряд ли возымеют эффект», — подчеркивает эксперт.
Такие пилоты нужны самому
Авиакомпании начали отправлять пилотов на простой с весны после резкого сокращения объема перевозок из-за закрытия многих зарубежных направлений на фоне военных действий на Украине. В марте пассажиропоток снизился более чем на 20% год к году, в апреле почти на треть, в мае — более чем на четверть. В июне ситуация «стабилизировалась до сокращения на 20%», говорит источник в Минтрансе.
Сейчас перевозчики активно «раскатывают “антисанкционную” программу для получения субсидии на 100 млрд руб.», и некоторые из них возвращают пилотов.
Так, «Уральские авиалинии», в мае отправившие на простой почти тысячу пилотов, сообщили «Ъ», что «сейчас все работают». «Также перевозчик организует временные рабочие места для пилотов, высвобожденных из других авиакомпаний», — рассказала представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Число уволившихся пилотов с весны, по ее словам, не превышает «среднестатистические данные за любой другой период».
Пилотов набирает и Smartavia. Весь летный состав задействован в выполнении летней программы, сообщили там, авиакомпании нужны и пилоты, и бортпроводники. В S7 Airlines подчеркнули, что не увольняли и не отправляли в простой пилотов: «Средний налет в мае—июне 2022 года увеличился на треть по сравнению с мартом—апрелем 2022 года».
В «Аэрофлоте» также не проводили сокращений и не отправляли пилотов в простой. Но, рассказали «Ъ» в компании, прекращение полетов почти по всем международным рейсам «привело к одномоментному снижению налета». «Аэрофлот» перераспределил предложение направлений внутри российской сети, и в скорректированном летнем расписании налет в мае вырос по сравнению с апрелем на 43%. «Россия» не отправляла пилотов в простой. В «Победе», сократившей флот почти на четверть, не ответили «Ъ».
В то же время, по словам Мирослава Бойчука, в среднем по отрасли доходы пилотов сократились на 40%. При этом заработки с допусками на дальнемагистральные самолеты типа Boeing 777 и Airbus A350/330 упали «в отдельных случаях существеннее». По оценке председателя Межрегионального профсоюза пилотов Оксаны Власенко, именно «широкофюзеляжники» сейчас находятся в «наиболее активном поиске».
Доходы пилотов среднемагистральных бортов, задействованных на внутренних рейсах, и пилотов SSJ пока в среднем сократились в апреле—мае на 10−15% год к году.
«Доходы напрямую связаны с налетом, и, учитывая, что раньше выполнялись полеты в 60 стран, а сейчас только в 11, то, конечно, они снизились», — уточняет она. На сегодня у пилотов, например, А319/320 налет в среднем составляет 60−70 часов, уточняет госпожа Власенко, а до ограничений — 80 (до 90 часов при письменном согласии работника).
Точное число оставшихся без работы командиров ВС и вторых пилотов установить сложно.
В прекратившей полеты в начале марта RoyalFlight рассказали «Ъ», что 30 пилотов написали заявления об уходе в первый же месяц санкций. Под сокращения попали более сотни пилотов, в компании останется порядка 50 человек. ГК «Волга Днепр» сократила всех вторых пилотов входящей в ее состав AirBridgeCargo и всех пилотов «Атрана».
Пилотов компаний с турецкими корнями активно приглашали турецкие перевозчики, говорят собеседники «Ъ» на рынке. Так, Azur Air, чей флот с начала действия санкций сократился с более чем 30 до 22 Boeing различного типа, оставила в эксплуатации 12 бортов. По словам собеседников «Ъ», к концу летнего расписания компания планирует вдвое сократить летный департамент, куда входят в том числе пилоты-инструкторы, примерно до 200 человек.
Некоторые из покинувших компанию пилотов, рассказывают источники «Ъ» в профсоюзах, получили приглашения нового турецкого перевозчика MGA, но подтвержденных переходов пока нет.
«Ъ» направил запрос в компанию. Собеседники «Ъ» также говорят о попытке аффилированных между собой NordWind и PegasFly трудоустроить пилотов в Турцию, в компаниях это опровергли: «Ни один пилот двух компаний не был уволен или отправлен в простой».