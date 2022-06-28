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09:15 (мск), источник: Газета.Ру

Министр энергетики Нидерландов Йеттен: газовый кризис в одной стране может затронуть весь ЕС

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил газете Politico, что газовый кризис в одной европейской стране может затронуть все страны союза.

Источник: РИА "Новости"

«Будет здорово, если отдельные государства — члены ЕС смогут заполнить газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны не смогут достичь [заполнения на] 80%, то эффект домино затронет всю Европу», — заявил Йеттен.

Йеттен добавил, что разработка Гронингенского газового месторождения на севере страны будет начата в крайнем случае. На данный момент в Нидерландах увеличили объемы использования угля. Также Йеттен планирует представить план строительства двух атомных электростанций.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика готова принять французские нефтегазовые компании, если они готовы работать для экспорта сырья в Европу. На саммите Группы семи (G7) Франция призывала к расширению источников снабжения сырьем. Подразумевалось возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.

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