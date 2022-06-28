Владелец брендов Indesit и Hotpoint продаст российский бизнес турецкой Arcelik

Arcelik A.S.— международная компания, производитель крупной бытовой техники с штаб-квартирой в Стамбуле. Контролируется крупнейшим в Турции финансово-промышленным конгломератом Koc Group. Arcelik принадлежит десять торговых марок (основные — Blomberg и Beko), а также заводы в Турции, Румынии, России и Китае.
Уведомление о сделке размещено на турецком сайте публичного раскрытия информации.
В производстве в России задействовано около 2,5 тыс. человек. Упомянутые российские компании также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ в 2021 году составила 40,8 млрд, чистая прибыль — 1,9 млрд руб. «Индезит Интернэшнл» выручила 29,1 млрд, ее прибыль достигла 220 млн руб.