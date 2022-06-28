Michelin объявил о продаже бизнеса в России

«После приостановки своей производственной деятельности в России 15 марта Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности», — пояснили в компании.
Производство прекратили Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli решила снизить объем производства до уровня, необходимого для выполнения обязательств перед российскими сотрудниками. Финская Nokian Tyres заявила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России.
20 апреля немецкий Continental сообщил, что временно возобновил производство на заводе в Калуге, чтобы удовлетворить спрос на местном рынке. В компании отметили, что такой шаг соответствует антироссийским санкциям.