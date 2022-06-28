Выбраны лучшие портреты 2022 года (фото) Пронзительные снимки со всего света
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Товары IKEA появились на Wildberries

В каталоге маркетплейса Wildberries появились товары шведской компании IKEA, ранее объявившей о сокращении деятельности в России. На сайте уже доступна мебель, постельное белье, мягкие игрушки и товары для дома. Как убедился «Ъ», цены в маркетплейсе многократно превышают официальную стоимость продукции IKEA.

Источник: AP 2022

Так, мягкая игрушка обойдется в 4 415 ₽, за детский коврик придется заплатить 10 648 ₽, за интерьерную гирлянду — 5 750 ₽, а картонная коробка для хранения предлагается за 2 950 ₽

17 июня в Wildberries сообщили, что маркетплейс начал получать заявки на продажу товаров от российских поставщиков IKEA. Вчера, 27 июня, на сайте шведской компании появилось сообщение, что «через несколько дней» товары станут доступны для заказа в интернет-магазине всем желающим. Сейчас к распродаже непосредственно в магазинах сети допущены только сотрудники магазинов.

4 марта все магазины IKEA в России были закрыты. Позже компания анонсировала значительное сокращение деятельности на российском рынке и продажу местных активов.

После ухода ряда западных брендов с российского рынка их продукция регулярно появляется на российских маркетплейсах. В июне в каталоге Wildberries также появились товары марок Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, входящих в ушедшую из России группу Inditex.

Как торговая сеть распродает остатки товаров, читайте в материале «IKEA освобождает магазины».

Андрей Сапожников

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как извинялась россиянка Сапега, попросив Лукашенко о помиловании
Глава Еврокомиссии отказалась бойкотировать встречу с Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь