Товары IKEA появились на Wildberries

Так, мягкая игрушка обойдется в 4 415 ₽, за детский коврик придется заплатить 10 648 ₽, за интерьерную гирлянду — 5 750 ₽, а картонная коробка для хранения предлагается за 2 950 ₽
17 июня в Wildberries сообщили, что маркетплейс начал получать заявки на продажу товаров от российских поставщиков IKEA. Вчера, 27 июня, на сайте шведской компании появилось сообщение, что «через несколько дней» товары станут доступны для заказа в интернет-магазине всем желающим. Сейчас к распродаже непосредственно в магазинах сети допущены только сотрудники магазинов.
4 марта все магазины IKEA в России были закрыты. Позже компания анонсировала значительное сокращение деятельности на российском рынке и продажу местных активов.
После ухода ряда западных брендов с российского рынка их продукция регулярно появляется на российских маркетплейсах. В июне в каталоге Wildberries также появились товары марок Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear, входящих в ушедшую из России группу Inditex.
Как торговая сеть распродает остатки товаров, читайте в материале «IKEA освобождает магазины».