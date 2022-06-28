В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
10В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: Газета.Ру

Песков удивился, что Moody’s начало давать рейтинг России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что затрудняется прокомментировать заявление Moody’s о «дефолте» России.

Источник: AP 2022

«Moody’s недавно отказались как-либо считать нашу страну, если мы правильно понимаем. Означает ли это что агентство возобновило процесс рейтингования?» — отметил Песков.

Он также ответил на вопрос о том, планирует ли Россия подавать иски к западным институтам за блокировку платежей.

«Это вопрос для анализа юристов и финансовых ведомств», — заявил Песков.

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Германии заподозрили Путина в попытке создать новую ловушку для Запада
Адвокат предупредил семью Шатунова о возможном лишении имущества в Германии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь