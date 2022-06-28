13:49 (мск), источник: Газета.Ру
Песков удивился, что Moody’s начало давать рейтинг России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что затрудняется прокомментировать заявление Moody’s о «дефолте» России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Moody’s недавно отказались как-либо считать нашу страну, если мы правильно понимаем. Означает ли это что агентство возобновило процесс рейтингования?» — отметил Песков.
Он также ответил на вопрос о том, планирует ли Россия подавать иски к западным институтам за блокировку платежей.
«Это вопрос для анализа юристов и финансовых ведомств», — заявил Песков.
Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.
Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт.