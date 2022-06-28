Литва официально запретила импорт российского газа

«Мы вносим поправки в закон о природном газе, которые устанавливают отказ от импорта российского газа. Проект подготовлен и представлен с учетом энергетического шантажа России в Европе, военных действий на Украине и нашего стремления к полной энергетической независимости», — заявил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.
В соответствии с положениями закона, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) «Клайпедос нафта» будут доступны только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград».
Литва заявила об отказе от поставок российского газа в апреле. По данным оператора сетей республики Amber Grid, на которые ссылается министерство, 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю.
Президент России Владимир Путин 31 марта в ответ на санкции против страны подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. Компании из таких стран должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет «Газпрома».