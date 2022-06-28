В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
10В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
Спецоперация на Украине
19:33 (мск), источник: Газета.Ру

Производитель напитков Guinness, Smirnoff и Baileys уйдет из России

Крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум, британский Diageo plc сообщил о планах уйти из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение представителя компании.

Источник: РИА "Новости"

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — сказал представитель компании.

В компании намерены покинуть российский рынок в течение шести месяцев. В течение этого времени компания будет предоставлять своим сотрудникам компенсационные выплаты в расширенном объеме.

Diageo приостановила отгрузки в Россию в начале марта с учетом состояния глобальных логистических цепочек.

Основные торговые марки компании — Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s.

В конце прошлой недели издание «Известия» написало, что российские рестораны начали заменять импортный алкоголь российским из-за приостановки поставок крупнейших зарубежных производителей.

В части замены речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства. В частности, американского Brown-Forman, британского Diageo и французского Hennessy.

Александра Юшкявичюте

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стала известна причина задержания муниципального депутата Яшина
Американский эксперт: Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь