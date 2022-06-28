Производитель напитков Guinness, Smirnoff и Baileys уйдет из России

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — сказал представитель компании.
В компании намерены покинуть российский рынок в течение шести месяцев. В течение этого времени компания будет предоставлять своим сотрудникам компенсационные выплаты в расширенном объеме.
Diageo приостановила отгрузки в Россию в начале марта с учетом состояния глобальных логистических цепочек.
В конце прошлой недели издание «Известия» написало, что российские рестораны начали заменять импортный алкоголь российским из-за приостановки поставок крупнейших зарубежных производителей.
В части замены речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства. В частности, американского Brown-Forman, британского Diageo и французского Hennessy.