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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Дерипаска отвел на восстановление российской экономики 4−9 лет

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что нивелировать ущерб от антироссийских санкций и построить «гораздо более диверсифицированную экономику» в России удастся за четыре-девять лет в зависимости от содействия государства. Он также сравнил санкции со скоропортящимися продуктами и призвал к декриминализации «экономических статей».

Источник: РИА "Новости"

«Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность говорить, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал Дерипаска журналистам в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что считает санкции «скоропортом», который в перспективе навредит самим инициаторам введения ограничений.

По его мнению, если военная операция на Украине не завершится в обозримом будущем, то с четвертого квартала в мире может начаться глобальная рецессия. При этом Дерипаска подтвердил, что в настоящее время санкции сильнее всего бьют по российской экономике.

Предприниматель также обозначил основной запрос российского бизнеса, который, по его мнению, состоит в декриминализации «экономических статей» уголовного кодекса. Он считает, что потенциал сотен тысяч осужденных по этим статьям граждан нужен стране.

В апреле Олег Дерипаска попал под персональные санкции Евросоюза. С 2018 года он также находится под санкциями США, в снятии которых американский суд отказал предпринимателю в прошлом году.

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