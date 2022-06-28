Дерипаска отвел на восстановление российской экономики 4−9 лет

«Россия оказалась гораздо более рыночной экономикой, чем я ее себе представлял. Ее не смогли сломать ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса. И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность говорить, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику через восемь-девять лет. Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал Дерипаска журналистам в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова (цитата по ТАСС).
По его мнению, если военная операция на Украине не завершится в обозримом будущем, то с четвертого квартала в мире может начаться глобальная рецессия. При этом Дерипаска подтвердил, что в настоящее время санкции сильнее всего бьют по российской экономике.
Предприниматель также обозначил основной запрос российского бизнеса, который, по его мнению, состоит в декриминализации «экономических статей» уголовного кодекса. Он считает, что потенциал сотен тысяч осужденных по этим статьям граждан нужен стране.
В апреле Олег Дерипаска попал под персональные санкции Евросоюза. С 2018 года он также находится под санкциями США, в снятии которых американский суд отказал предпринимателю в прошлом году.