Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями

Обслуживать внешние долги Белоруссия будет в своей национальной валюте. Постановление об этом приняли правительство и Национальный банк, сообщает БелТА.
«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа», — сообщили в пресс-службе правительства.
При этом в правительстве назвали это решение вынужденной мерой, поскольку ни платежный агент, ни другие участники международной расчетно-клиринговой системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций.
22 июня президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по еврооблигациям в рублях.
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.
Международное рейтинговое агентство Moody’s пришло к заключению, что технический дефолт имел место.
В Кремле не согласились с такой оценкой событий. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения о дефолте «абсолютно неправомерны», так как платеж по еврооблигациям был совершен в мае. «А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.