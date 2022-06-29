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01:48 (мск), источник: РБК

Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями

Вслед за Россией выплачивать внешний долг в национальной валюте решили в Белоруссии. В качестве причины для таких мер в Минске назвали отсутствие гарантий того, что деньги дойдут до получателей выплат по купонам.

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Источник: AP 2022

Обслуживать внешние долги Белоруссия будет в своей национальной валюте. Постановление об этом приняли правительство и Национальный банк, сообщает БелТА.

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа», — сообщили в пресс-службе правительства.

При этом в правительстве назвали это решение вынужденной мерой, поскольку ни платежный агент, ни другие участники международной расчетно-клиринговой системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

В правительстве отметили, что уже зафиксированы факты, когда отдельные держатели еврооблигаций не получили суммы купонного дохода, которые перечислило Министерство финансов Белоруссии.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по еврооблигациям в рублях.

Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

Международное рейтинговое агентство Moody’s пришло к заключению, что технический дефолт имел место.

В Кремле не согласились с такой оценкой событий. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения о дефолте «абсолютно неправомерны», так как платеж по еврооблигациям был совершен в мае. «А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Справка
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