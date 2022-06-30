12:13 (мск), источник: Коммерсантъ
«Газпром» не будет платить дивиденды за 2021 год
Мосбиржа приостановила торги акциями компании после падения более чем на 20%.
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«Газпром» провел годовое собрание акционеров, на котором был утвержден новый состав совета директоров. Также акционеры обсуждали выплату дивидендов за 2021 год и приняли решение их не выплачивать.
Ранее совет директоров рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 52,53 руб. на акцию. Бумаги компании падают на 22%. Мосбиржа приостановила торги «Газпромом».
«Приоритетами “Газпрома” в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Акционеры «Газпрома» также избрали новый состав совета директоров. В него вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа и Николай Шульгинов.
26 мая совет директоров рекомендовал собранию акционеров «Газпрома» выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию. Компания отмечала, что это рекорд и для нее, и для российского фондового рынка.
Общий размер дивидендных выплат должен был составить 1243,570 млрд руб.— 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Уставный капитал «Газпрома» состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификация» (0,89%). Соответственно, половина дивидендов должна была поступить в бюджет.
В конце июня стало известно, что Минфин собирается забрать у «Газпрома» 416 млрд руб. в виде разового повышения НДПИ в 2022 году. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу, по данным «Ъ», уже прошли комиссию правительства по законопроектной деятельности. Такое действие было решено произвести в связи с высокими ценами на газ на европейских рынках. Спотовые цены на газ в Европе на нидерландском хабе TTF в 2021 году выросли более чем в четыре раза: с $240 до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров к концу года. На фоне резкого сокращения поставок «Газпромом» газа в Европу в июне (по «Северному потоку» поставляется примерно треть от прошлых объемов) цена на газ вернулась к значениям $1600 за 1 тыс. куб. м.
Михаил Беляев