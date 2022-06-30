Новак прокомментировал планы G7 ограничить цены на нефть из России

«На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке», — пояснил Новак (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это непродуманная и экономически необоснованная мера, которая направлена против тех, кто ее вводит. Новак привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе, потому что на фоне роста использования угольных станций образовался дефицит угля на рынке.
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Ранее ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.