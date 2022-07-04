Создан компьютер с функцией гарантированной защиты от хакеров

При включении устройства m-TrusT может только считывать, но не сохранять информацию. Так как функция записи недоступна, вирусы в принципе не могут проникнуть в память m-TrusT, что делает его практически неуязвимым.
«Сначала мы должны убрать возможность записи у компьютера. Тогда единственное, что он может делать — проверять сам себя: не появились ли вирусы, не подменили ли что-нибудь, не было ли вторжений. Когда он проверил и убедился, что всё хорошо, он добавляет функцию, которую мы отключаем на первом этапе, и вновь становится универсальной вычислительной машиной», — рассказал заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский.
Всё это позволяет обезопасить вычислительные устройства от внедрения вирусов или кражи ключей к закодированной информации.
КИИ обеспечивает бесперебойную и корректную работу множества устройств, с которыми мы сталкиваемся ежедневно — от банкоматов и газовых счетчиков в наших домах до терминалов управления атомными электростанциями.