В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья

Согласно законодательству РФ, размер пошлины при регистрации право собственности на жилье составляет 2 тыс. руб. Депутат назвал эту сумму «существенной для пенсионеров» и предложил оценить целесообразность ее уплаты.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — написал Федоров в обращении к Котякову.
Ранее правительство предложило депутатам предоставить ему право оперативно повышать размер пенсий — такая опция включена в законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций, внесенный 3 марта в Госдуму.
Закон о страховых пенсиях предусматривает их индексацию один раз в год с 1 января на показатель инфляции за прошедший год. Социальные пенсии по закону о государственном пенсионном обеспечении подлежат ежегодной индексации с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период.