Две авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов в иностранный лизинг

Источник в AirBridgeCargo сообщил, что компания хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad, и поэтому просит вернуть в иностранный лизинг 14 из 16 грузовых Boeing 747.
По словам источника, правительство примет решение до конца августа.
В пресс-службе S7 Airlines сообщили «Ъ», что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737−8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Эксплуатация самолетов этого типа была запрещена в России из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии с их участием. Повторную сертификацию этих самолетов не проводили.
После введения санкций иностранные компании в одностороннем порядке расторгли договоры о лизинге более 700 самолетов. После этого более 600 самолетов перевели в реестр гражданской авиации. Из-за перерегистрации самолетов Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 российских авиакомпаний.