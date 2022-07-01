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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Две авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов в иностранный лизинг

Авиакомпании AirBridgeCargo и S7 обратились в Минтранс за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. Об этом «Ъ» рассказал источник, близкий к Минтрансу.

Источник: РИА "Новости"

Источник в AirBridgeCargo сообщил, что компания хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad, и поэтому просит вернуть в иностранный лизинг 14 из 16 грузовых Boeing 747.

Для совместного обслуживания российскую компанию перерегистрируют на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

По словам источника, правительство примет решение до конца августа.

В пресс-службе S7 Airlines сообщили «Ъ», что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737−8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Эксплуатация самолетов этого типа была запрещена в России из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии с их участием. Повторную сертификацию этих самолетов не проводили.

После введения санкций иностранные компании в одностороннем порядке расторгли договоры о лизинге более 700 самолетов. После этого более 600 самолетов перевели в реестр гражданской авиации. Из-за перерегистрации самолетов Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 российских авиакомпаний.

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