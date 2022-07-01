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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток» отключат с 11 по 21 июля на плановый ремонт

Nord Stream AG отключит обе нитки газопровода «Северный поток» для планового ежегодного ремонта с 11 по 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании. Nord Stream AG отметила, что согласовала отключение со всеми партнерами.

Источник: РИА "Новости"

«С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода “Северный поток” для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — сказано в сообщении компании. Там дополнили, что отключение газопровода согласовано со всеми партнерами согласно регламенту.

В июне «Газпром» на 60% сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток», объяснив это сложностями ремонта оборудования из-за санкций. В Германии перешли на второй, предпоследний уровень чрезвычайного плана по газу и энергетический кризис. Власти Германии опасаются, что, если поставки не вернутся на прежний уровень в июле, в стране в три раза подорожает энергия, а также остановится ряд отраслей.

По информации Financial Times, власти ФРГ опасаются полного прекращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку». Spiegel писал, что Германия может национализировать немецкий участок «Северного потока-2». Издание Bild со ссылкой на исследование Ассоциации баварского бизнеса сообщало, что из-за прекращения поставок газа из России Германия потеряет 12,5% ВВП и 5,6 млн рабочих мест.

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