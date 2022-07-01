«Северный поток» отключат с 11 по 21 июля на плановый ремонт

«С 11 по 21 июля 2022 г. компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода “Северный поток” для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — сказано в сообщении компании. Там дополнили, что отключение газопровода согласовано со всеми партнерами согласно регламенту.
В июне «Газпром» на 60% сократил поставки газа по газопроводу «Северный поток», объяснив это сложностями ремонта оборудования из-за санкций. В Германии перешли на второй, предпоследний уровень чрезвычайного плана по газу и энергетический кризис. Власти Германии опасаются, что, если поставки не вернутся на прежний уровень в июле, в стране в три раза подорожает энергия, а также остановится ряд отраслей.
По информации Financial Times, власти ФРГ опасаются полного прекращения «Газпромом» поставок по «Северному потоку». Spiegel писал, что Германия может национализировать немецкий участок «Северного потока-2». Издание Bild со ссылкой на исследование Ассоциации баварского бизнеса сообщало, что из-за прекращения поставок газа из России Германия потеряет 12,5% ВВП и 5,6 млн рабочих мест.