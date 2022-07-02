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10:40 (мск), источник: Газета.Ру

Bloomberg: JPMorgan Chase спрогнозировал повышение цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявляют, что цены на нефть могут повыситься до $380 за баррель в случае, если Россия значительно уменьшит добычу нефти в ответ на санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Отмечается, что в результате снижения ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки стоимость одного барреля топлива на Лондонской бирже достигнет $190. В худшем случае, как ожидается, РФ может сократить поставки на 5 млн баррелей в сутки. При таком раскладе цена на нефть может достичь $380 за баррель.

Аналитики банка считают, что на такой шаг российская сторона может пойти в случае ограничения цен на ее нефть со стороны США и Европейского союза. В JP Morgan Chase отмечают, что Россия, в отличие от других стран, может позволить себе такие меры.

В принятом по итогам прошедшего в Германии саммита «Большой семерки» (G7) заявлении лидеры-члены клуба пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на нефть России посредством запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Ранее газета The New York Post сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить американского коллегу Джо Байдена в незаменимости российской нефти.

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