В России взлетел спрос на мебель под заказ

В июне спрос на сборку и изготовление мебели вырос почти на 30% год к году, подсчитали в «Авито услугах». Чаще всего клиенты хотят, чтобы им изготовили кровати, диваны, шкафы и столы.
В YouDo также рассказали о росте запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ — на 20% к февралю этого года. Растёт и количество тех, кто готов эту мебель собрать — на 30% год к году, отметили в «Авито услугах». Там уточнили, что жители крупных городов, включая Москву, Самару, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, всё больше интересуются производством мебели по индивидуальным размерам и дизайну.
Директор «Авито услуг» Георгий Акопян объяснил популярность таких производителей уходом с рынка западных ретейлеров IKEA и датской JYSK.
Конкурентными маленькие мастерские делает гибкость предлагаемой цены, добавил он. В YouDo также прогнозируют рост объёмов заказов у таких производителей.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что некоторые оставшиеся без IKEA потребителей переключилась на продукцию Hoff, а часть пока ещё покупают товары там, где это возможно. Выручка российских магазинах увеличилась всего на на 4% год к году, отмечают в IT-компании «Эвотор». Продажи у них сократились на 15%, при этом средний чек вырос на 20%, до 27 100 рублей.
Рост продаж на онлайн-площадках зафиксировали и в сервисе Moneyplace. Там посчитали, что выручка от продажи мебели и товаров для дома на Ozon и Wildberries в апреле — июне составила 47,3 млрд рублей, в январе — марте же — 43,4 млрд рублей.
В Wildberries и «Яндекс. Маркете» подтвердили эту тенденцию, отметив, что чаще всего через их площадку покупают текстиль, системы хранения и некоторую мебель. В Ozon заявили, что покупатели интересуются крупногабаритными товарами. Там уточнили, что сейчас в маркетплейсы приходят не только крупные сети, но и небольшие компании, а также те, кто создаёт дизайнерскую мебель.
Маркетплейсы вряд ли смогут стать основным каналом сбыта для мебельных компаний и производителей, отметил консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова. «Мебель — это часто крупные предметы, которые требуют очного изучения перед покупкой», — сказала она.
Возможно, это «будет работать гибридно», считает она. Например, при такой схеме после посещения салона человек будет совершать покупку через онлайн-площадку.
Болотова считает, что в России работает большое количество производителей мебели, особенно в регионах — от небольших фирм до средних компаний и гипермаркетов. Именно они, скорее всего, будут занимать освободившуюся после IKEA нишу. Такие магазины будут работать через торговые мебельные центры, например «Три кита» или «Гранд» в Москве — в последние годы у них было не так много посетителей.
В первом квартале 2022 года объём производства мебели в России вырос в денежном выражении на 20% год к году, до 79,6 млрд рублей, посчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Ранее в Госдуме приняли закон, разрешающий ввозить в Россию оригинальные товары без одобрения правообладателя. Под так называемый параллельный импорт в России попадает мебель, а также смартфоны, бытовая техника, одежда, косметика, автомобили.