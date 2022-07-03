Премьер Японии Кисида допустил снижение цен на российскую нефть в два раза

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал Кисида, выступая в Токио с речью перед выборами в верхнюю палату парламента (цитата по ТАСС).
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.
Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей — это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть, писал Bloomberg. В случае если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.