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16:12 (мск), источник: Ведомости

Премьер Японии Кисида допустил снижение цен на российскую нефть в два раза

Предложенный странами «большой семерки» механизм ограничения цен на российскую нефть позволит снизить ее стоимость в два раза, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Источник: AP 2022

«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — сказал Кисида, выступая в Токио с речью перед выборами в верхнюю палату парламента (цитата по ТАСС).

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю.

Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей — это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть, писал Bloomberg. В случае если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.

Справка
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