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01:31 (мск), источник: Известия

Россияне оформили рекордное за 10 лет число банковских карт

Число эмитированных банковских карт в России в I квартале 2022 года выросло на 12 млн — до 341 млн штук, следует из данных статистического бюллетеня ЦБ. Это рекордный прирост показателя с 2012 года, тогда в IV квартале он увеличился на 30,1 млн.

Источник: Известия

Повышение спроса на «пластик» подтвердили в НСПК. По итогам I квартала этого года число нацкарт составило 125 млн, что на 27,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщили в пресс-службе.

В крупнейших банках также подтвердили тренд.

Такая тенденция связана с уходом из страны Visa и Mastercard, за счет чего клиенты стали активно оформлять «Мир», сообщили в пресс-службе МКБ. Там уточнили, что в I квартале 2022-го количество выданных банком карт увеличилось более, чем в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В банке «Дом. РФ» число выпущенных карт «Мир» в этом году выросло в пять раз к предыдущему, сообщили в кредитной организации.

Visa и Mastercard продолжают работать внутри России, однако граждане все равно переориентируются на «Мир», у которого расширяется география использования, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его мнению, рост количества выдач карт может продолжиться в ближайшие два-три квартала.

Тенденция связана с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения, а также резким ростом интереса к «Миру» и UnionPay, считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

При этом в условиях санкций проблема с дефицитом карточных чипов может начать проявляться во втором полугодии 2022-го, оценил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

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