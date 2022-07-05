В России готовят эксперимент по маркировке икры

В нем первый зампред комитета по АПК Сергей Митин сообщает замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку, что проведение эксперимента целесообразно, так как будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией.
По информации «Известий», это мнение разделяют в Минпромторге и Росрыболовстве.
«Считаю целесообразным проведение в 2022 году добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей», — поясняет сенатор в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем уточняется, что он составлен в ответ на просьбу Минпромторга представить позицию Верхней палаты о проведении такого эксперимента.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, министерство поддерживает проведение эксперимента.
«Для проработки возможности старта в 2022 году эксперимента по маркировке средствами идентификации икры лососевых и икры осетровых были запрошены позиции заинтересованных ФИОВов, субъектов РФ и отраслевых бизнес-сообществ», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, предложения о старте эксперимента по маркировке икры лососевых и икры осетровых в 2022 году будут сформированы Минпромторгом и направлены в правительство после анализа всех поступивших позиций, добавили там.