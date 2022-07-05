«Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний

«Норильский никель», мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля, согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия (за пределами Китая) UC Rusal. Об этом в интервью РБК рассказал президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.
«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями “Норильский никель” и UC Rusal, — сказал бизнесмен. — И я сегодня (интервью проводилось 4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal».
РБК направил запрос представителю «Русала».
UC Rusal и «Норникель» начали обсуждать слияние после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи. «Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, что UC Rusal и “Норникель” — разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно, — говорил тогда Потанин. — Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться».
Почему UC Rusal и «Норникель» вернулись к идее слияния
«Норникель» по-прежнему не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, говорит Потанин. «Здесь (у “Норникеля”. — РБК) богатая руда, дешевая электроэнергия [у UC Rusal], разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства», — признает бизнесмен. Однако слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона», подчеркивает он и приводит следующие аргументы.
- У двух компаний общая «зеленая» повестка. UC Rusal производит наиболее «зеленый» алюминий среди своих конкурентов, «Норильский никель» — никель, палладий, которые используются в зеленой экономике, включая аккумуляторы для электромобилей.
- Слияние позволит «диверсифицировать» акционерный состав и дополнительно приобрести «санкционную устойчивость».
- Объединенной компании будет проще получать государственную поддержку для проектов в России, если потребуется.
В апреле 2018 года UC Rusal и его головная компания En+ попали под санкции Минфина США как активы Дерипаски, которого заподозрили в финансировании проектов по просьбам президента Владимира Путина. Из-за этого для UC Rusal оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились. В январе 2019 года ограничения были сняты с обеих компаний, но бизнесмену, который остался в санкционном списке, пришлось снизить свою долю в En+ c почти 70 до менее 45%. При этом фактический контроль над компанией перешел совету директоров, куда входят независимые директора.
29 июня власти Великобритании включили Потанина в санкционный список. Он попал под ограничительные меры как контролирующий собственник Росбанка, который купил у французской Societe Generale, объявившей весной об уходе с российского рынка на фоне спецоперации на Украине. По версии британских властей, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства, а сам Потанин «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина».
Но Потанин утверждает, что персональные санкции, введенные против него, не влияют на деятельность «Норникеля»:
Санкции, которые введены, они касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании «Норильский никель» существует, они не затрагивают компанию.
«Интеррос» Потанина сейчас владеет около 35,95% акций «Норникеля». UC Rusal контролирует 26,25%. Еще один крупный миноритарий — компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций). На бирже торгуется около 33% «Норникеля».
Основные акционеры UC Rusal — En+ (56,88%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (25,61%) и free-float (17,51%).
Что раньше мешало компаниям объединиться
UC Rusal выкупил 25% акций «Норникеля» весной 2008 года у президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, который в 2001—2007 годах был генеральным директором и председателем правления «Норникеля». Тот получил взамен $5 млрд и 14% акций UC Rusal. Сделка была проведена в ходе раздела активов Прохорова и Потанина. После покупки этой доли UC Rusal объявил, что хотел бы провести слияние с «Норникелем».
«В каком-то смысле UC Rusal так прямо не говорит, но приобретение 25% одной большой индустриальной компании в другой — это всегда шаг к слиянию, — говорит теперь Потанин. — Разные бывают слияния, дружественные или недружественные, поглощения или не поглощения. Но когда одна большая индустриальная компания покупает крупный пакет другой индустриальной компании — это, как правило, приглашение к слиянию».
Эта сделка привела к акционерному конфликту:
Дерипаска и Потанин были не согласны по целому ряду вопросов, включая дивиденды и выделение непрофильных активов «Норникеля». В ноябре 2008 года Потанин (владевший тогда 30% акций) и Дерипаска урегулировали свои разногласия, подписав соглашение о фактически паритетном управлении компанией. Тогда же стороны заявили, что не будут рассматривать слияние компаний в течение трех лет.
Весной 2010 года перемирие между акционерами было нарушено: в совет директоров «Норникеля» не прошел номинированный UC Rusal экс-руководитель администрации президента Александр Волошин. Это стало началом длительного противостояния акционеров, в том числе с судебными спорами. Только к концу 2012 года примирить Потанина и Дерипаску удалось Абрамовичу. В результате «Интеррос», UC Rusal и Crispian подписали десятилетнее соглашение, а Потанин и Дерипаска прекратили все судебные разбирательства.
Теперь Потанин говорит, что потенциальное слияние двух компаний — альтернатива продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года.
Сейчас оно предполагает, что «Норникель» платит дивиденды в размере не менее 60% показателя EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8х. Если этот коэффициент выше, минимальный уровень дивидендов составляет 30% показателя EBITDA, но не менее $1 млрд. Глава компании выступал за снижение дивидендов, чтобы больше тратить на развитие компании из-за масштабной программы капвложений. Но UC Rusal выступал резко против.
«Поскольку в этом году заканчивается соглашение между основными акционерами “Норильского никеля”, которое предусматривает выплату определенных дивидендов в обязательном порядке, то у “Норильского никеля” наконец-то появляется возможность принять разумные корпоративные решения о том объеме дивидендов, который нужно будет выплачивать», — подчеркивает глава компании. Но он оговаривается, что решение по дивидендам пока не обсуждалось с другими акционерами и будет «традиционно приниматься осенью».
Что может получиться в результате слияния
Помимо никеля и палладия «Норильский никель» также добывает медь, платину, кобальт, родий, золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. UC Rusal добывает бокситы и производит глинозем и алюминий.
Выручка «Норникеля» за прошлый год составила $17,9 млрд, UC Rusal — $11,99 млрд. Таким образом, их общая выручка составила бы почти $30 млрд.
Слияние UC Rusal и «Норникеля» приблизило бы объединенную компанию к масштабу бизнеса мировых горно-металлургических гигантов:
- австралийско-британская Rio Tinto, которая производит алюминий, добывает медь, железную руду, титан и алмазы. Выручка за 2021 год — $63,5 млрд;
- австралийская BHP (никель, медь, железная руда, коксующийся и энергетический уголь) с выручкой за год, закончившийся 30 июня 2021-го, $60,82 млрд;
- бразильская Vale (никель, железная руда, медь и марганец) с чистой операционной прибылью в 2021 году $54,5 млрд;
- Anglo American (никель, марганец, коксующийся уголь, платиноиды, железная руда, медь, алюминий и удобрения). Выручка в 2021 году — $41,5 млрд.