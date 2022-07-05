10:46 (мск), источник: ТАСС
Bloomberg: цена на нефть к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель
Как сообщило агентство со ссылкой на данные аналитиков банка Citigroup, в завершении 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель.
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НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель, а в завершении 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные банка.
«Касаемо нефти, судя по данным из истории, спрос становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий. Но цены на нефть падают во время любой рецессии примерно до показателя предельной себестоимости», — говорится в заключении аналитиков банка, которое цитирует агентство.
Эксперты отметили, что прогнозируемый вариант развития событий может произойти, если страны ОПЕК+ не будут проводить «вмешательство» на нефтяных рынках, а также при условии снижения инвестиций в нефтяные ресурсы.
Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 9:55 мск, нефть марки Brent с поставкой в сентябре торгуется около $113 за баррель.