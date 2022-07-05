IKEA объяснила сбой после начала онлайн-распродажи в России

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — отмечается в сообщении компании.
Напомним, что сегодня спустя всего несколько минут после старта распродажи сайт магазина IKEA обрушился и не функционирует. На данный момент на портале невозможны ни регистрация, ни авторизация. Озадаченным покупателям приходится обращаться в техподдержку.