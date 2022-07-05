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13:01 (мск), источник: Life.ru

IKEA объяснила сбой после начала онлайн-распродажи в России

В IKEA работают над решением проблемы, возникшей из-за невозможности принимать заказы через корзину на российском сайте. Там объяснили, почему портал перестал работать.

Источник: AP 2022

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — отмечается в сообщении компании.

Напомним, что сегодня спустя всего несколько минут после старта распродажи сайт магазина IKEA обрушился и не функционирует. На данный момент на портале невозможны ни регистрация, ни авторизация. Озадаченным покупателям приходится обращаться в техподдержку.

Во время загрузки произошла ошибка.
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