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16:41 (мск), источник: ТАСС

Мишустин заявил об отмене в России с марта почти 240 тыс. проверок бизнеса

Бизнес высвободит 1,7 трлн руб. за счет отсрочек по уплате страховых взносов, отметил премьер.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Почти 240 тыс. проверок бизнеса было отменено с марта в рамках работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Существенные изменения произошли в сфере контрольно-надзорной деятельности, действует мораторий на плановые проверки и ограничения для внеплановых. С 10 марта в его рамках было отменено почти 240 тыс. проверок, в неделю в среднем проходит в четыре раза меньше таких мероприятий, чем в прошлом году», — сказал глава кабмина.

Российский бизнес сможет временно высвободить порядка 1 трлн 700 млрд руб. за счет отсрочек по уплате страховых взносов, сообщил премьер.

Говоря о поддержке спроса в экономике, глава кабмина указал, что «по поручению президента [РФ] предоставлены годовые отсрочки по уплате страховых взносов с выплат работникам за второй и третий кварталы этого года». «Бизнес сможет временно высвободить порядка 1 трлн 700 млрд руб., соответственно, направить эти ресурсы на оперативную перенастройку производства, логистики», — указал Мишустин.

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