Что за «арктический» вертолёт Ми-171А3 был испытан в России?

Этот вертолет может заинтересовать военных, которые в последние годы активно осваивают Арктику, в том числе регулярно проводят авиационные учения и высадки десантов. Но в первую очередь это важная для российского вертолетостроения машина, разработка которой началась в 2018 году. Впервые был создан офшорный вертолет, соответствующий мировым стандартам. Сообщалось, что по оценкам Ростеха на рынок можно поставить до 100 машин к 2035 году, которые будут востребованы среди российских и зарубежных компаний ТЭК.
Одна из главных задач Ми-171А3 — обслуживание морских буровых платформ. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы — для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования.
Максимальный взлетный вес составляет 13 тонн, вместимость — до 24 человек. Максимальная/крейсерская скорость достигли 280/250 км/ч, дальность с нагрузкой 2 тонны — 820 км.
Ми-171А3 в течение 25 минут выполнил полет по кругу со скоростью до 150 км/ч на высоте 150−300 метров, во время которого развернулся с креном до 20 градусов. Тест подтвердил исправность систем и оборудования вертолета, а также готовность к первому этапу летных предварительных и сертификационных испытаний.
Комплекс бортового оборудования с бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет выполнять полеты над морем в условиях пониженной видимости и отсутствия естественных ориентиров.
Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полета, что снижает нагрузку на экипаж. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в любом климате от тропического до арктического, при температурах окружающего воздуха от −50 до +50 °С. Машина оснащена системой аварийного приводнения, которая обеспечивает посадку на волны высотой до 5 метров.
Одной из основных задач при разработке Ми-171А3 было увеличение дальности полета — при использовании основной топливной системы вертолет способен пролететь более 800 км. Добиться такого результата удалось благодаря оснащению вертолета увеличенными авариестойкими топливными баками под полом кабины.
Разработчикам потребовалось перепроектировать фюзеляж, чтобы он обеспечивал сохранение жизненного пространства при ударе, установить специальные амортизирующие кресла. На вертолете есть автоматически надуваемые баллонеты, которые обеспечивают длительное удерживание машины на воде при волнении моря до 5 баллов. С обеих сторон — надуваемые плоты, каждый из которых вмещает людей больше, чем сам вертолет.
Вертолет разработан и спроектирован НЦВ «Миль и Камов» в цифровом виде. Агрегаты фюзеляжа производятся в разных местах. Казанский вертолетный завод делает грузовой пол, ААК «Прогресс» изготавливает агрегаты из полимерных композиционных материалов: носовую часть фюзеляжа, бортовые панели, зашивку хвостовой части, двери и люки. Финальный этап проходит на Улан-Удэнском авиационном заводе — здесь выпускают оставшиеся элементы фюзеляжа и выполняют окончательную сборку.