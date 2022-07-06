Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии

В частности, эксперты JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc скорректировали свои прогнозы по спаду производства в России в 2022 году до 3,5% и 5,5% соответственно. Ранее они находились на отметках 7% и 9,6% соответственно и сопровождались предположениями, что экономический спад в России может стать «самым глубоким спадом поколения».
Аналитики отмечают, что на фоне санкций российская промышленность действительно переживает серьезный спад (в мае производство автомобилей в России сократилось на 97%), однако масштабы рецессии во многом удалось сдержать за счет мер по стабилизации рубля и больших объемов экспортных поступлений.
В мае Росстат опубликовал предварительную оценку темпа роста ВВП России в первом квартале 2022 года — она составила 3,5%, что является более положительным прогнозом, чем, например, у FocusEconomics. Таким образом, ожидания наступления полноценной рецессии российской экономики сместились на третий квартал 2022 года.