Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло ТемзыЭкологи бьют тревогу
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
Спецоперация на Украине
17:11 (мск), источник: ТАСС

Источник: сайт IKEA в России был искусственно перегружен конкурентами компании

При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке, отметил собеседник.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский сайт компании IKEA искусственно «обваливают» конкуренты. При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке, сообщил ТАСС в среду источник.

«Сайт к началу распродаже был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере», — сказал собеседник агентства.

При этом на сайте IKEA покупателям предлагается следить за сообщениями и возобновлением приема заявок. Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы. Там заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, и отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры «Мега» продолжат работать.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь