17:11 (мск), источник: ТАСС
Источник: сайт IKEA в России был искусственно перегружен конкурентами компании
При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке, отметил собеседник.
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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский сайт компании IKEA искусственно «обваливают» конкуренты. При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке, сообщил ТАСС в среду источник.
«Сайт к началу распродаже был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере», — сказал собеседник агентства.
При этом на сайте IKEA покупателям предлагается следить за сообщениями и возобновлением приема заявок. Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы. Там заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, и отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.
Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний «Интер Икеа» объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры «Мега» продолжат работать.