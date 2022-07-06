В России появился собственный биржевой индекс пшеницы

Индекс отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. По итогам торгов его ежедневно рассчитывает АО «Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в Мосбиржу).
«Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков», — говорится в сообщении регулятора.
Для формирования ценовых показателей ЦБ использует рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах. Создание национального биржевого индекса на пшеницу — первый проект, по примеру которого регулятор планирует создать специальный механизм межведомственной оценки и направить предложения правительству.
С 18 мая НТБ начала рассчитывать индекс стоимости пшеницы. Запрос на публикацию индикатора возник у участников рынка, которые захотели получить актуальный показатель, отражающий стоимость продукта. На Мосбирже указали, что индекс будет устанавливаться в рублях без налога на добавочную стоимость (НДС) на основе ежедневного расчета средневзвешенной стоимости одной тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.