Восемь регионов России и Китая расширят торговое сотрудничество

6 июля в формате видеоконференции представители Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, а также Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун подписали соглашения между 48 компаниями из России и Китая.
Еще 200 российских и китайских компаний выразили желание участвовать в дальнейших переговорах.
По данным исследования Института мировой экономики Петерсона, на фоне военной операции России на Украине объем китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая снизился на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Однако импорт из России за это же время резко вырос: он достиг рекордной отметки $10,3 млрд.