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08:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Восемь регионов России и Китая расширят торговое сотрудничество

Восемь российских и китайских регионов планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявили в генеральном консульстве России в Харбине.

Источник: РИА "Новости"

6 июля в формате видеоконференции представители Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, а также Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, китайских провинций Хэйлунцзян и Гуандун подписали соглашения между 48 компаниями из России и Китая.

Еще 200 российских и китайских компаний выразили желание участвовать в дальнейших переговорах.

По данным исследования Института мировой экономики Петерсона, на фоне военной операции России на Украине объем китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая снизился на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Однако импорт из России за это же время резко вырос: он достиг рекордной отметки $10,3 млрд.

Анастасия Ларина

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