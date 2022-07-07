Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, говорят собеседники «Ведомостей». Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald’s (переменован во «Вкусно — и точка!»), добавил один из них. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.
В начале марта Starbucks из-за СВО России на Украине приостановил деловую активность в нашей стране: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
Сумма сделки по покупке всего российского бизнеса Starbucks вряд ли превысила 700 млн руб. из-за существенного дисконта, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6−3 млрд руб. в зависимости от структуры сделки и пакета.
Один из консультантов также знает, что новый владелец планирует перепродать помещение Starbucks в «Пушкино парке», но при этом кофейня останется его арендатором.
Однозначным плюсом сделки для Пинского является получение долгосрочных договоров аренды на помещения, говорит директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина. Starbucks арендовал помещения в местах, объединяющих деловую и прогрессивную публику, пэтому, по ее мнению, там могла бы открыться модная точка, способная составить конкуренцию таким проектам, как ABC coffee, Surf Coffee и «Даблби».
Козина не исключила, что подходящие помещения с большой площадью могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co. В группу входят Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и проч. (часть из них в партнерстве с ресторатором Аркадием Новиковым). Возможно, в рамках сделки будет предусмотрено условние о сохранении персонала, это могло бы положительно отразится на имидже Starbucks, предположила она.
Для Пинского покупка крупной сети — это амбициозный проект, который может стать знаковым для рынка, рассуждает Бурмистров. Он считает, что ресторатор сможет использовать полученные им помещения для создания собственной сети кофеен. А некоторые помещения действительно подходят для размещения точек других концепций, соглашается Бурмистров с Козиной.
В помещениях Starbucks могли бы открыться как кофейни, так и streetfood-проекты или рестораны быстрого питания, говорит Малахатько. Пинский может договориться о гранте с правительством Москвы и развивать собственный проект, имея свыше 100 готовых площадок, в которых практически не требуется ремонт. Кроме того, это дает возможность ему получить льготные кредиты. Таким образом, ресторатор сможет развивать бизнес, в котором хорошо разбирается, еще и с выгодными финансовыми условиями, добавила Малахатько. Козина не исключила того, что оборудование и мебель тоже могут войти в параметр сделки.
Риск того, что некоторые кофейни придется закрыть тоже существует, добавил Бурмистров. По его мнению, не все арендодатели захотят посадить на этих площадях другую сеть. Кроме того, в дальнейшем они могут предложить новому владельцу сети менее выгодные арендные условия.