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09:39 (мск), источник: Ведомости

Starbucks нашел покупателя на российский бизнес

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, рассказали «Ведомостям» два консультанта, знающие это от самой компании. По их словам, его, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтверждает и один из его знакомых. Ранее о том, что Пинский может «забрать большую часть локаций Starbucks» писал телеграм-канал «Сысоев FM».

Источник: РИА "Новости"

Сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий Starbucks), а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк», которое находится у компании в собственности, говорят собеседники «Ведомостей». Новый владелец сети также должен будет провести ее ребрендинг, как это ранее произошло с McDonald’s (переменован во «Вкусно — и точка!»), добавил один из них. Сам Пинский информацию о сделке не подтвердил. Запросы «Ведомостей» в Starbucks и ФАС остались без ответа.

В начале марта Starbucks из-за СВО России на Украине приостановил деловую активность в нашей стране: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.

Сумма сделки по покупке всего российского бизнеса Starbucks вряд ли превысила 700 млн руб. из-за существенного дисконта, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6−3 млрд руб. в зависимости от структуры сделки и пакета.

Один из консультантов также знает, что новый владелец планирует перепродать помещение Starbucks в «Пушкино парке», но при этом кофейня останется его арендатором.

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Однозначным плюсом сделки для Пинского является получение долгосрочных договоров аренды на помещения, говорит директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина. Starbucks арендовал помещения в местах, объединяющих деловую и прогрессивную публику, пэтому, по ее мнению, там могла бы открыться модная точка, способная составить конкуренцию таким проектам, как ABC coffee, Surf Coffee и «Даблби».

Козина не исключила, что подходящие помещения с большой площадью могут быть переоборудованы под рестораны группы Pinskiy&Co. В группу входят Avocado Queen, «Сыроварня» Medusa, «Магадан», Simach, «Высота 5642» и проч. (часть из них в партнерстве с ресторатором Аркадием Новиковым). Возможно, в рамках сделки будет предусмотрено условние о сохранении персонала, это могло бы положительно отразится на имидже Starbucks, предположила она.

Для Пинского покупка крупной сети — это амбициозный проект, который может стать знаковым для рынка, рассуждает Бурмистров. Он считает, что ресторатор сможет использовать полученные им помещения для создания собственной сети кофеен. А некоторые помещения действительно подходят для размещения точек других концепций, соглашается Бурмистров с Козиной.

В помещениях Starbucks могли бы открыться как кофейни, так и streetfood-проекты или рестораны быстрого питания, говорит Малахатько. Пинский может договориться о гранте с правительством Москвы и развивать собственный проект, имея свыше 100 готовых площадок, в которых практически не требуется ремонт. Кроме того, это дает возможность ему получить льготные кредиты. Таким образом, ресторатор сможет развивать бизнес, в котором хорошо разбирается, еще и с выгодными финансовыми условиями, добавила Малахатько. Козина не исключила того, что оборудование и мебель тоже могут войти в параметр сделки.

Риск того, что некоторые кофейни придется закрыть тоже существует, добавил Бурмистров. По его мнению, не все арендодатели захотят посадить на этих площадях другую сеть. Кроме того, в дальнейшем они могут предложить новому владельцу сети менее выгодные арендные условия.

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