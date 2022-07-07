Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд

ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. Традиционно при этом провизия по кредиту — сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена — устанавливается в размере 9% от общего финансирования, однако в данном случае бюджетные органы Еврокомиссии настаивают на том, чтобы повысить ее до 70%, отмечает агентство.
Для решения вопроса рассматриваются варианты передачи части рисков по невозвращению кредитов отдельным странам Евросоюза и самому Европейскому инвестиционному банку, добавляет агентство.
18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине кредитную программу на €9 млрд в 2022 году. 21 июня представитель ЕК Веерле Нютс заявила, что экстренная программа макрофинансовой помощи ЕС Украине не готова, но Еврокомиссия надеется закончить ее до конца лета.