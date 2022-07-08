02:33 (мск), источник: Известия
Природе — газ: в России хотят разрешить строить заправки в водоохранных зонах
Какие риски для экологии может повлечь принятие закона.
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В природоохранных зонах России планируют строить газовые заправки. Такую инициативу Минэнерго разослало в профильные ведомства для проработки, сказали «Известиям» в министерстве. Там отмечают, что проводят политику по стимулированию развития газозаправочной инфраструктуры. Но в Минприроды против такой меры. Экологи предупреждают о рисках загрязнения природных зон. Кроме того, такое нововведение может стать прикрытием для недобросовестного бизнеса — под видом использования земли под «чистые» заправки будут скупаться участки для других целей, опасаются эксперты.
В России предложили отменить запрет на строительство газовых заправок в границах водоохранных зон. Соответствующий законопроект разработало Российское газовое общество (РГО), Минэнерго разослало инициативу в профильные ведомства для проработки, рассказали «Известиям» в министерстве, подчеркнув, что проводят политику по стимулированию развития газозаправочной инфраструктуры.
— Фактически в населенных пунктах в условиях плотной городской застройки, вдоль автомобильных дорог и в местах размещения различных зон с особыми условиями использования территорий существует острый дефицит свободных земельных участков, — пояснили «Известиям» в РГО.
Подготовленный законопроект даст стимул к строительству новых автозаправочных станций и увеличению их численности в России, заключили в газовом обществе.
В Минприроды подтвердили получение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающего отмену запрета на строительство и реконструкцию автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки транспорта природным газом, в границах водоохранных зон.
В Минэнерго «Известиям» сообщали, что поддерживают все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива. Но пока в России сравнительно немного газовых заправок — по итогам 2021 года в стране было 734 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), к концу 2022-го прогнозируется увеличение их числа до 892.
Чтобы воздух и водные ресурсы были чистыми, нужно не только развивать сеть таких заправок, но и всячески поощрять водителей ездить на метановых машинах, отметил руководитель проекта AGNKS.com Михаил Никулин. С технической точки зрения метановая заправка не производит выбросов, в ней исключены разливы бензина, пропана, дизельного топлива, добавил эксперт.
— Проект предусматривает не только меры по смягчению экологического законодательства, но и меры компенсирующего характера, такие как обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию строящейся заправки, — сказали в Минэнерго.
Будут учтены позиции других профильных органов исполнительной власти, в том числе ответственных за реализацию экологической политики, добавили в министерстве.
В Росприроднадзоре на запрос «Известий» не ответили.
Водоохранные зоны — территории, которые примыкают к береговой линии моря, реки, озера и других водных объектов. Это территории с особыми условиями защиты. Водный кодекс РФ запрещает размещение там отходов, химических веществ, движение и стоянку транспортных средств, строительство заправок, складов ГСМ и химикатов
В России сейчас свыше 2 млн озер и около 2,5 млн рек, отметил зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.
В Минприроды выступили против инициативы: по сути, газовые АЗС аналогичны заправкам нефтепродуктами. А сегодня такую деятельность осуществлять в водоохранных зонах запрещено, сказали в ведомстве.
Инициатива РГО может губительно сказаться не только на состоянии водоохранных зон по берегам водоемов, но и на качестве вод, в том числе в источниках питьевого водоснабжения, считает Андрей Нагибин.
— Важно сохранять принципиальную позицию по защите водоохранных зон: это вопрос состояния берегов, деградация которых (загрязнение, засорение, заиление) ведет к негативным последствиям для водоемов и всех экосистем, вопрос сохранения водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, наконец, вопрос здоровья людей, — подчеркнул он.
Кроме того, нововведение может стать удобным прикрытием для тех, кто хочет завладеть охраняемыми природными территориями, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Установив небольшую заправку, можно будет пристроить к ней ресторан, магазины и прочее. Эта практика уже реализуется за рубежом, но в России на сегодня получить лицензию на такое строительство сложно, подчеркнул он.
Заправочные станции — это целые инфраструктурные объекты, в составе которых находятся мойки автомобилей, кафе, магазины, места отдыха водителей, уточнил Андрей Нагибин. Размещение станций неизбежно вызовет увеличение транспортной нагрузки, захламление берегов, неконтролируемый водозабор, загрязнение почв горюче-смазочными материалами и так далее, полагает он.
— Сама идея развития газомоторного транспорта как более экологичного заслуживает поддержки. Но чтобы избежать возможных экологических рисков, предложенная мера должна быть тщательно проработана с экспертным сообществом, — уверен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Экологических рисков от самих газовых заправок нет: они исключают утечку топлива и попадание в водоемы. Риски дают именно дополнительные объекты, добавили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».
Если закон будет строго регулировать все эти нормы или в нем будет прописан запрет на строительство на таких заправках дополнительных коммерческих объектов, то экологии они не повредят, заключили аналитики.