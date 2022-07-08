Изменились условия аренды квартир: Что нужно учитывать нанимателям и собственникам жилья

Как выгоднее сдать квартиру
Почти на 20% за три месяца подешевела аренда квартир в Москве. Тренд на снижение цен наметился во многих крупных городах. Таковы данные «Авито. Недвижимости». В результате многим владельцам жилья приходится менять тактику поведения, чтобы сдать квартиру с минимальными потерями. Заработать на аренде становится сложнее. Тем не менее даже в такой ситуации есть моменты, которые позволят сдать жильё с максимальной выгодой.
— В данный момент снижение цен на аренду — это логичная ситуация. Причин здесь несколько. Первая — общее снижение платёжеспособности населения. Этому способствовала высокая инфляция, потеря дохода или его части преимущественно сотрудниками иностранных компаний, которые оказались в условиях неопределённости. Вторая — резкий рост предложения. Часть собственников, которые планировали продажу недвижимости, не смогли осуществить свои планы из-за ситуации на рынке. Поэтому решили не продавать, а пока что сдавать жильё. Третья — часть арендаторов переехала в более дешёвое жильё, к родителям, сменила локацию. Таким образом, на рынок поступили дополнительные площади, которые также начали работать на снижение цены, — рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.
По его словам, скорее всего, цены на наём жилых помещений не будут подниматься в ближайшее время. Этому не способствуют рынок и экономическая ситуация. Тем, кто сдаёт жильё, придётся привыкнуть к новым реалиям, снижать цены, а у нанимателей появится больше вариантов. Для наймодателей — ключевой будет адекватная оценка своего объекта. Сыграть на повышение может удобная локация, хороший ремонт. Он не обязательно должен быть дорогим. Главное, чтобы в квартире было чисто и присутствовало всё необходимое — мебель и техника.
Впрочем, изменение цен во многом зависит от категории жилья. В разных сегментах обстановка может значительно отличаться. Из-за этого и различия в статистике. Не все риелторы видят столь значительное падение цен.
— Мы не отмечаем такого снижения цен на долгосрочную аренду. Усреднённые арендные ставки меняются совсем незначительно, коррекция стоимости происходит в индивидуальном порядке, по результатам торга. Арендаторы настаивают на скидках от 10%, собственники стараются держать цены и очень неохотно соглашаются на дисконт. В среднем он составляет 5−10%. З5% собственников вовсе не рассматривают никакое снижение цены. В июле стоимость будет оставаться на прежнем уровне, в августе мы ожидаем незначительное повышение цен вслед за традиционным осенним ростом спроса (высокий осенний сезон на рынке аренды жилья обычно начинается во второй половине августа и длится до конца октября, хотя в прошлом году очень активный спрос наблюдался вплоть до Нового года), — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.
Наймодателям она рекомендует ориентироваться на актуальные тенденции и быть готовыми к снижению стоимости. Иначе квартира будет простаивать, так как переоценённые объекты арендаторы игнорируют.
Как выгодно снять квартиру
Пётр Гусятников отметил, что арендаторам стоит проанализировать рынок и изучить разные предложения перед тем, как заключать договор найма. И да, теперь с собственниками жилья снова можно торговаться. Если же попался хороший вариант по привлекательной цене, лучше заключить договор на более длительный срок. И обязательно в договор нужно вписать условия его расторжения, а также условия, при которых может изменяться плата за наём помещения.
Оксана Полякова отметила, что сейчас у арендаторов широкий выбор: спрос в пять раз ниже предложения. Можно улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета или снизить траты на квартплату и найти более экономичный вариант. Минимальная арендная ставка в старой Москве (исключая ЗелАО) в июне снизилась на пять тысяч рублей и достигла 20 тыс. рублей в месяц против 25 тыс. в мае.
— Во-первых, не надо забывать, что лето — это всегда мёртвый сезон для аренды, особенно июль. Именно в этот месяц можно получить наибольшие скидки по договору аренды, поскольку в середине лета разъезжаются все — и студенты, и иногородние сотрудники разных компаний, и другие временщики, приезжающие в Москву на заработки. В этом году к фактору сезонности добавился массовый выход на рынок аренды собственников квартир, которые просто не продаются, а предлагаемые к покупке цены хозяев не устраивают. Поэтому владельцы недвижимости хотят получить хоть какой-то доход от простаивающих квартир, не всегда информируя арендаторов, что квартира стоит на продажу. Это, к слову, по грамотному договору может послужить причиной для судебных претензий со стороны арендатора, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Тем, кому нужно снять жильё, можно спокойно торговаться и осматривать разные объекты в поиске лучшего для себя варианта. Так что можно очень выгодно снять жильё, которое осенью может стоить на те же 20% дороже. Сейчас полноценный рынок покупателя или арендатора, так что собственникам в любом случае придётся идти на уступки в виде цены или дополнительных бонусов для арендатора — оплаты ЖКУ, кондиционеров и так далее.
— Но в теории можно предусмотреть в договоре увеличение стоимости арендной платы со следующего года, индексировав её на уровень полугодовой инфляции. Так что варианты, как решить вопрос с максимальной для себя выгодой, есть и у арендаторов, и у арендодателей, — добавил Николай Переславский.