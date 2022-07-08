10:59 (мск), источник: m24.ru
Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002, свидетельствуют данные торгов.
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По данным на 10:44 по московскому времени, европейская валюта по отношению к американской снижалась до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,86 иены. В то время как индекс доллара демонстрировал рост на 0,33%, до отметки в 107,49 пункта.
Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.
Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.
Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.