Ураган в Якутии снес декорации Спортивных игр (видео) Есть пострадавшие
Фоторепортажи
13Последний герой
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
10:59 (мск), источник: m24.ru

Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 63.1427   +0.23 € 64.1349   -0.19 ММВБ: $ 61.2200   -0.73 € 61.9875   -1.61
Источник: Reuters

По данным на 10:44 по московскому времени, европейская валюта по отношению к американской снижалась до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,86 иены. В то время как индекс доллара демонстрировал рост на 0,33%, до отметки в 107,49 пункта.

Доллар от TradingView

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.

Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

 Три навеса сухие ноги появятся на ТПУ Славянский бульвар
Россиянам рассказали о самых выгодных направления туризма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь